Baby født i tilfluktsrom i Kyiv

Ukrainas informasjonsdepartement melder at et barn ble født i natt i det som skal være et tilfluktsrom under fødeavdelingen på et sykehus i Kyiv. Tusenvis av innbyggere har søkt tilflukt i kjellere og T-banen i Kyiv mens byen er under angrep av russiske styrker.