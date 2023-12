BA: Tre pågrepet etter skyting mot politistasjon i Åsane

Tre personer er pågrepet i forbindelse med skytingen mot Arna og Åsane politistasjon i forrige uke. Det melder BA fredag morgen.

Sent torsdag kveld opplyste politiet i Vest om at de hadde pågrepet en mann i 30-årene i en planlagt aksjon i Eidsvåg. Han er siktet for grove trusler med skytevåpen mot politiet.

Det ble avfyrt fem skudd med det politiet mener er en Colt-pistol mot politistasjonen.

Mannen som ble pågrepet torsdag kveld er tidligere straffedømt og kjent for politiet.