BA: Livreddende førstehjelp etter badeulykke

Politiet og øvrige nødetater jobber med livreddende førstehjelp etter at et barn ble funnet under vann under bading i Norheimsund.

Det opplyser operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til Bergensavisen. Politiet fikk meldingen klokken 14.42.

– Det har vært flere barn som sannsynligvis har badet sammen, og så var det ene barnet plutselig ikke å se lengre, sier operasjonslederen til BA.