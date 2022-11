BA: Franskmann på Flesland skal ha prøvd å ta tjenestevåpen fra politiet

Ansatte på Bergen lufthavn Flesland måtte tilkalle politiet da en fransk statsborger angivelig opptrådte truende søndag formiddag, skriver BA.

– Det ble en ganske dramatisk situasjon der politiet til slutt måtte pågripe ham og legge ham i håndjern, sier Øvrebotten til BA.

Franskmannen skal ha hisset seg såpass opp at politiet måtte gå inn med fysisk makt for å roe ham ned. Mens dette skjedde, skal han også ha prøvd å ta tjenestevåpenet til en av politibetjentene.

– Han prøvde å gripe etter det, som er noe av grunnlaget for at han er anmeldt for vold mot offentlig tjenesteperson, sier Øvrebotten.

Han skal ikke ha vært voldelig mot noen av de flyplass-ansatte.

– Men han kom med trusler mot dem.

Mannen ble tatt med til legevakten for sjekk, og så bar det videre inn i arresten. Der sitter han fortsatt mandag morgen.