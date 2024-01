Axios: Israel foreslår to måneders våpenhvile

Israel foreslår to måneder våpenhvile i bytte mot at alle gislene settes fri, opplyser to kilder til det amerikanske nyhetsnettstedet Axios.

Forslaget skal ha blitt formidlet via egyptiske og qatarske mellommenn.

Minst 130 gisler sitter fremdeles fanget i Gaza.