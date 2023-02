Avslutter søk i sjøen på Karmøy

To personer som først ikke var gjort rede for etter at det skal ha falt i vannet på Karmøy, er funnet i god behold.

En person ble hentet opp av vannet, og basert på informasjon fra denne og andre til stede mente politiet at to personer ikke er gjort rede for. Politiet hadde flere hypoteser, enten at de to var kommet seg på land eller fortsatt var i vannet.

Senere på natten ble det to funnet i god behold, og søket kunne avsluttes. (NTB)