Avslører overgrep i kirken over 70 år

En gransking av overgrep i den katolske kirken i Frankrike viser at 330.000 barn ble misbrukt av kirkens menn og lekfolk over en periode på 70 år. To tredeler av overgrepene skal ha blitt begått av prester.

Tallet er et anslag basert på vitenskapelige metoder.

Ifølge rapporten har man avdekket mellom 2900 og 3200 mistenkte pedofile i kirken i samme tidsrom.

Kommisjonen som avleverte sin rapport i dag ble nedsatt i 2018 for å kaste lys over overgrepene i kirken og gjenreise tilliten. Kommisjonen har arbeidet uavhengig av kirken.

Ifølge rapporten er overgrep mot barn fremdeles et problem, og frem til 2000-tallet har kirken vist fullstendig likegyldighet overfor ofrene.