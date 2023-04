Avløpsvann renner ut i vassdrag og Oslofjorden

Vannet blir ikke tatt unna i avløpssystemet fordi det ikke tåler nedbørsmengden. Det opplyser Oslo kommune.

– Akkurat nå er det mye vann i avløpssystemet i Oslo på grunn av nedbør og snøsmelting. Dette fører til at avløpsvann renner ut i vassdrag og fjord. Oslo kommune anbefaler at folk unngår bading i Oslofjorden, skriver kommunen i en pressemelding.

Kommunen opplyser at avløpssystemet ikke er designet for å håndtere de vannmengdene som er nå.

– Tunneler er fulle, og begge renseanleggene går for fullt. Dessverre klarer ikke systemet ta unna alle vannmassene som fører til at avløpsvann går i overløp. Overløp betyr at avløpsvann og regnvann slippes ut i elver og vassdrag, skriver kommunen.

De advarer mot at problemet kommer til å vedvare nå som det er meldt snøsmelting.

Vannmengdene har også ført til at Vann- og avløpsetaten har økt vannføringen i Akerselva til 15 m3/s. De ber folk om å være forsiktig langs elva da det er enorme krefter i sving.