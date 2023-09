Avis: Kim Jong-un planlegger å besøke Vladimir Putin

Nord-Koreas leder Kim Jong-un planlegger å reise til Russland senere i september for å møte president Vladimir Putin, ifølge The New York Times' kilder.

Formålet med reisen er å diskutere muligheten for å forsyne Russland med mer våpen til krigen i Ukraina, samt annet militært samarbeid, opplyser ikke navngitte kilder til avisa mandag.

Kildene beskrives som tjenestemenn fra USA og allierte land.

Kim vil i såfall gjøre en sjelden reise fra Pyongyang, Nord-Koreas hovedstad, sannsynligvis med pansret tog, til Vladivostok, på Stillehavskysten av Russland, hvor han vil møte Putin, sa tjenestemennene. Kim kan muligens også reise til Moskva, selv om det ikke er sikkert.