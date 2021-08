Avis: Fire soldater fra USA drept

Ifølge den amerikanske avisa Wall Street Journal er fire amerikanske soldater drept i bombeangrepet i Kabul.

Ifølge avisas kilde har USAs ambassadør i landet informert sine ansatte om at fire amerikanske marinesoldater ble drept, mens tre er såret etter bombeangrepet.

Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon bekreftet tidligere torsdag at et ukjent antall sivile og amerikanere er drept eller såret i angrepene.

Pentagon-talsmann John Kirby bekrefter at et antall soldater er drept i en pressemelding like etter klokken 19.

– Et antall andre er skadet og blir behandlet, skriver Kirby.

USAs president Joe Biden er ifølge CNN i kriserommet i Det hvite hus sammen med forsvarsminister Lloyd Austin og utenriksminister Antony Blinken.

Øyenvitner sier til NRK at det var selvmordsbombere som sto bak begge eksplosjonene ved flyplassen i Kabul torsdag.

Den ene angrepet skal ha skjedd ved en av portene til flyplassen, porten Abbey Gate. Det andre angrepet rammet Baron Hotel, som ligger rett ved porten. Like ved hotellet ligger også Talibans sjekkpost.