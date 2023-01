Austin Butler og Michelle Yeoh vant Golden Globe

Austin Butler vant prisen som beste mannlige skuespiller for sin rolle i filmen «Elvis» da den amerikanske film- og TV-prisen Golden Globe ble delt ut i Los Angeles i natt. Michelle Yeoh vant for beste skuespiller i en komedie eller musikal for «Everything Everywhere All At Once».

Colin Farrell vant prisen som beste skuespiller for sin rolle i «The Banshees of Inisherin». Cate Blanchett vant som beste drama-skuespiller i filmen «Tar».

Angela Bassett fikk prisen for beste birolle i filmen «Black Panther, Wakanda Forever», mens Julia Garner fikk pris for beste kvinnelige hovedrolle i TV-serien «Ozark».

Golden Globe-juryen har i flere år fått har kritikk og blitt anklaget for etiske overtramp, rasisme og korrupsjon. I år åpnet programleder Jarrod Carmichael showet med å erklære overfor det overveiende hvite publikumet i salen, at «jeg er her fordi jeg er svart».