AUF og staten fikk medhold

Byggeprosjektet av minnesmerket på Utøykaia kan fortsette inntil videre etter at staten og AUF fikk medhold i Borgarting lagmansrett. AUF og Staten ønsker å sette opp et minnested for de mange som ble drept i terrorangrepet mot Utøya 22. juli 2011.