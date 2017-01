AUF med eget kompromiss om Lofoten

I kampen for fullt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja lanserer AUF sitt eget kompromissforslag. Målet er at det ikke blir åpnet for konsekvensutredning i noen av de betente områdene. – Vi vil kjempe med nebb og klør, varsler AUF-leder Mani Hussaini.