Åtte personer såret i skyteangrep i USA

Åtte personer ble såret, deriblant to barn, i et skyteangrep ved en park i Auburn i Rochester Hills, nord for den amerikanske storbyen Detroit i delstaden Michigan lørdag.

Et av barna er åtte år gammel og ble truffet i hodet. Tilstanden til barnet blir beskrevet som kritisk, ifølge Local 4 .

Politiet meldte først om minst ni personer som var såret, men dette tallet har blitt nedjustert til åtte etter å ha sjekket sykehusene i området.

Ifølge politiet skal gjerningspersonen ha gått ut av bil og begynt å skyte rundt seg. Politiet tror det var et tilfeldig angrep.

Politiet opplyste også at de hadde pågrepet den mistenkte gjerningsmannen. Det riktige skal være at politiet hadde kontroll på den mistenkte gjerningspersonen, som hadde sperret seg inne i en bolig. Lørdag kveld meldte politiet i Rochester, som hadde omringet boligen, at den mistenkte gjerningsmannen hadde tatt sitt eget liv, melder nyhetsbyrået AP.