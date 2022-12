Åtte personer husløse etter rekkehusbrann i Drøbak

Åtte boenheter er ubeboelige etter en rekkehusbrann i Drøbak natt til fredag. Ingen ble skadd i brannen.

– Mannskapene meldte klokken 6.05 at de hadde kontroll på stedet og at etterslokkingen er i gang, forteller vaktleder Leif Høyland ved 110-sentralen Øst til NTB.

Ordfører i Frogn kommune, Hans Kristian Raanaas, sier at det viktigste nå er å ta vare på de beboerne som har mistet alt.

– Kommunen har jobbet med å finne midlertidig bosted og sørger for at alle åtte er ivaretatt. Disse personene har mistet absolutt alt, så vi hjelper til for å skaffe helt nødvendige ting som klær, sier Raanaas.