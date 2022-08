Åtte personer evakuert etter brann i Stavanger

Åtte personer er evakuert i forbindelse med en brann i Auglendsdalen i Stavanger natt til tirsdag. Det er ikke meldt om personskader.

Like etter klokken 3 fikk nødetatene melding om at det brant i en bygning der det hadde vært røykutvikling tidligere på kvelden.

Drøyt to timer etter at politiet avsluttet sitt arbeid på stedet etter den første hendelsen kom meldingen om at det brant i samme bygg.

– Vi vet ikke så mye mer enn at brannen har startet igjen, sier operasjonsleder Nikolai Austrheim i Sørvest politidistrikt til NTB.

Kort tid etterpå opplyser politiet på Twitter at det ikke bor noen i bygget der det brenner, men at åtte personer er evakuert fra et nabobygg. Brannvesenet var da i ferd med å få kontroll over brannen.