Åtte pågrepet etter ungdomsran

Politiet pågrep torsdag åtte unge personer mistenkt for ran, etter at minst 10 barn og unge ble utsatt for ran i løpet av helgen 17.-19. september. De fleste av de pågrepne er barn mellom 15 og 18 år, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

De pågrepne har vært til inne til avhør. Seks er nå løslatt, mens politiet tar sikte på å fremstille to av de pågrepne for fengsling i dag.