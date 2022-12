Åtte gjort rede for – to fortsatt savnet etter skredet i Østerrike

Antallet savnede etter snøskredet i Østerrike juledagen er nå nede i to. Det er så langt ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet, opplyser Utenriksdepartementet til NTB.

Det er satt i gang et stort redningsarbeid etter at det gikk et stort snøskred i Trittkopf-fjellet, som ligger i Zürs i Alpene vest i Østerrike.

En video antydet at ti mennesker ble tatt av skredet, men åtte av dem er nå gjort rede for i god behold, opplyser en talsperson for politiet til DPA.

Politiet ber folk som ikke får kontakt med noen de vet har vært i området, om å kontakte dem.

– Det har kommet inn meldinger om folk som er meldt savnet. Det er et pågående politiarbeid for å avklare dette, sa Herman Fercher i turistpolitiet i Zürs til NTB tidligere søndag kveld.

