Åtte av ti ungdommer tilfreds

Pandemien har ikke bare vært negativ for norsk ungdom. Mange synes den spesielle tiden også har hatt sine positive sider, og åtte av ti er tilfreds med livet.

– Selv etter å ha levd ett år under en pandemi, gir undersøkelsen et bilde av en ungdomsgenerasjon som stort sett har hatt det bra og som har taklet utfordringer på en god måte, skriver forsker Anders Bakken, som er leder for den årlige Ungdata-rapporten fra instituttet NOVA ved Oslo Met.