Astronaut og tidligere ambassadør til Norge døde i flystyrt

William Anders, som var med på den første bemannede romferden rundt månen, døde i en flystyrt fredag. Han ble 90 år gammel og var også en periode ambassadør i Norge.

På Apollo 8-romferden i 1968 tok Anders et ikonisk bilde som ble kjent som «Jordoppgang». Gjennom vinduet på kapselen fanget han et bilde av en delvis mørklagt jord som stiger opp over det golde månelandskapet under dem.

Anders omkom fredag da flyet hans krasjlandet utenfor San Juan-øyene i delstaten Washington. Han var alene om bord.

Etter romfartskarrieren hadde William Anders flere jobber i det amerikanske statsapparatet, og han var blant annet USAs ambassadør til Norge fra 1976 til 1977.

(NTB)