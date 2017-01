Asker-drap: To menn har meldt seg

– To unge menn har meldt seg for politiet, en av dem med forsvarer, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til NRK. De har foreløpig status som mistenkte, og politiet sier det er for tidlig å si noe om hva slags relasjon de har til saken.