Asker-drap: 31-åring trolig drept

Det var en 31 år gammel mann som ble funnet død i sin egen leilighet i Asker. – Det var en nabo som ringte politiet, og omstendighetene på åstedet gjør at vi etterforsker dette som et drap, sa politiinspektør Grete Lien Metlid på et pressemøte.