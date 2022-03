Artistar avlyser Russland-konsertar

The Killers, Green Day, Iggy Pop, Bring Me The Horizon og Franz Ferdinand er blant banda og artistane som har valt å avlyse planlagde konsertar i Russland. Det melder mellom anna Newsweek og People.

– I lys av aktuelle hendingar er dette naudsynt. Våre tankar går til ukrainarar og alle dei modige menneska som motset seg denne valden og søker fred, tvitrar Iggy Pop.