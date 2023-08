Artist og komiker Eddie Skoller (79) er død

Den danske musikeren, komikeren og entertaineren Eddie Skoller (79) er død etter lang tids sykdom. Familien opplyser til nyhetsbyrået Ritzau at han sovnet stille inn med sine nærmeste til stede på Rigshospitalet i København.

Skoller var gift med Sissel Kyrkjebø fra 1993 til 2004 og har to døtre sammen med den norske artisten. Skoller ble født i USA, men flyttet til Danmark da han var fem år gammel.

Han er blant annet kjent for sanger som «I Middelhavet sardinen svømmer», «What Did You Learn In School Today» og «En Enkel Sang Om Frihed».

På bildet er han fotografert under en opptreden på Chat Noir i Oslo i 1991.

Skoller etterlater seg fem barn og kona Dorrit Elmquist.