Arrangørane av bunkerfesten dømt til 1 år og 6 månadar i fengsel

TV 2 skriv at dei to mennene i 20-åra som var tiltalt for å ha arrangert bunkerfesten på St. Hanshaugen i Oslo natt til 30. august 2020 er dømt til fengsel i 1 år og 6 månadar.

Politiet har anslått at om lag 100 personar var til stades på den ulovlege festen. Mange blei forgifta av kullos frå eit aggregat. 28 enda på sjukehus, fleire med hjerneskadar. To blei kritisk skadde.

I tillegg til fengselsstraffa er dei også dømt til å betale 250.000 kroner til dei to som blei kritisk skadde.