Arild Hermstad valgt til ny MDG-leder

Arild Hermstad ble lørdag valgt til ny leder i Miljøpartiet de Grønne under partiets landsmøte.

Han etterfølger Une Bastholm, som overraskende trakk seg under Arendalsuka i august.

Hermstad fikk 102 stemmer, mens motkandidat Kristoffer Robin Haug fikk 101 stemmer. Han var på forhånd innstilt av partiets valgkomite.

– Tusen takk for tilliten. Det er helt fantastisk. Og veldig gratulerer til Kristoffer, for den valgkampen. Du har ført en fantastisk valgkamp, sier Hermstad til landsmøtet, og gir motkandidat Haug en klem på scenen.

I sine valgtaler snakket både Hermstad og Haug om at de vil at MDG skal markere seg i et bredere spekter av politiske saker enn det miljøpartiet gjør for øyeblikket.

Lan Marie Berg ble valgt ved akklamasjon som nestleder, og tar dermed over for Hermstad. Berg var innstilt av valgkomiteen på forhånd, og hadde ingen motkandidater.