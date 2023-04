Arfan Bhatti (45) siktet i Pakistan, melder VG

Arfran Bhatti er siktet for å planlagt terroren i Oslo den 25. Juni. Nå melder VG at Bhatti er siktet også i Pakistan, og at han ønsker å bli værende der.

Ifølge nettstedet ble Bhatti formelt siktet og varetektsfengslet i landet den 14. april. Det er foreløpig ikke klart hva han er siktet for i Pakistan.

– Det er han ikke orientert om ennå, og han er heller ikke gjort kjent med den norske siktelsen fra myndighetenes side, sier Bhattis forsvarer John Christian Elden til VG.

Elden opplyser også til avisa at utleveringsprosessen ikke er påbegynt, men at Bhatti har gitt uttrykk for at han ønsker å bli i Pakistan.