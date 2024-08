Årets første supermåne i kveld

En supermåne oppstår når det er fullmåne samtidig som månen er på sitt nærmeste punkt til jordkloden.

Supermånen som inntreffer i kveld er en av fire supermåner vi får oppleve i høst. Den inntreffer allerede søndag kveld og vil være å se ut tirsdag. Mandag er det tid for fullmåne og da kan vi vente at den er på sitt fineste, skriver NTB.

– Folk må holde seg våkne, anbefaler fagsjef Pål Brekke ved Norsk romsenter.

– Månen vil være hele åtte prosent større enn gjennomsnittsmånen og lyse 15 prosent sterkere, legger han til.

Brekke sier at det er best å se på supermånen når den ligger nær horisonten, det er da den vil oppleves på sitt mektigste. Årsaken er hvordan hjernen bedømmer avstand – slik at det på en måte er en slags optisk illusjon.

Datoene for de neste supermånene er 18. september, 17. oktober og 15. november.

(Bildet under er fra april 2021.)