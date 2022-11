Arbeidstog sporet av etter steinras – Sørlandsbanen sperret

Et steinras har gått over togsporet ved Heskestad i Lund kommune i Rogaland og et arbeidstog har sporet av. Det vil trolig få store konsekvenser for trafikken.

– Et arbeidstog har kjørt seg fast. Dette skjedde like før klokken 2 i natt, opplyser pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor til NTB.

Ifølge Bane Nor vil det ta tid å få lokomotivet på skinnene igjen og rydde sporet. Hvor lang tid dette vil ta er ikke avklart, men Sørlandsbanen mellom Egersund og Moi er stengt inntil videre. Hvilke konsekvenser raset får for morgentrafikken fredag er usikkert

Sørvest politidistrikt opplyser at lokføreren i arbeidstoget slapp fra det med lettere skader.

– Han har fått legetilsyn på stedet og det går greit med ham, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen til NTB.

Hun forteller at de ble varslet om hendelsen av togleder ved 2.30-tiden. Raset er om lag en meter høyt og ti meter langt,

– Det er ikke gjort i en håndvending å få ryddet opp her. Det er store materielle skader og flere vogner er sporet av. Området er fortsatt usikkert, og det kan være at en geolog må kontaktes, ifølge operasjonslederen.

Raset blir beskrevet som rundt 1 meter høyt og 10 meter bredt, og er en blanding av jord, stein og røtter melder politiet på Twitter.

Go-Aheads lokaltog mellom Stavanger og Egersund, samt regiontog mellom Oslo og Stavanger, berøres av stengningen

(NTB/NRK)