Arbeidsmiljølova for yrkesdykkarar

Arbeidstilsynet ber regjeringa om at arbeidsmiljølova må gjelde for dei om lag 700 yrkesdykkarane som jobbar innanskjærs i Noreg, skriv Dagbladet. Yrkesdykkarar har frykta at regelendringar ville føre til fleire ulykker og endra arbeidsforhold.