Åpner sak om Ukraina-håndtering

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité åpner sak om regjeringens Ukraina-håndtering. Det ble besluttet under komiteens møte torsdag formiddag.

– Vi har fått forslag i dag om å åpne kontrollsak mot regjeringen, og det har komiteen besluttet, sier leder Peter Christian Frølich (H).

– Høyre og flere andre partier fikk et inntrykk av at behandlingen av Ukrainas anmodning om hjelp ikke ble behandlet på en god måte, at det gikk tregt og var manglende koordinering. Derfor begynte vi å undersøke hva som faktisk hadde skjedd, forklarer Frølich om bakgrunnen for saken.

Også Arbeiderpartiet støttet åpningen av en kontrollsak.

– Regjeringen har svart godt på komiteens spørsmål. Vi opplever at det er et behov for å få en debatt i Stortinget om disse spørsmålene, og det har ikke vi motsatt oss her, sier Lubna Jaffery (Ap) til NRK.

Kontrollsaken skal ifølge Frølich bli håndtert skriftlig, uten en muntlig høring.