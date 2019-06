Åpner for pelsdyromkamp

Stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise (H), åpner for omkamp i Stortinget om kompensasjonen til pelsdyrbøndene. Sent i går vedtok Stortinget å legge ned pelsdyrnæringen. Pelsdyrbøndene har allerede varslet rettssak for å få full kompensasjon.