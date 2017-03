Åpner for økte klimautslipp i Norge

Ap mener Høyre har rett i at det kan være greit å la Norges nasjonale klimautslipp stige. Et flertall på Stortinget åpner for dette. – Det er en del av det europeiske systemet vi har valgt å slutte oss til, sier Terje L. Aasland (Ap) til NTB.