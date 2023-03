Åpner for lakseskatt før Høyre-landsmøte

I sin innstilling til landsmøtet, går resolusjonskomiteen i Høyre inn for at partiet skal støtte en form for lakseskatt. Det er etter modell fra Færøyene, og ikke den modellen regjeringen har foreslått.

På Færøyene er det innført en statlig avgift for havbruksnæringen, men avgiftssatsen varierer avhengig av salgsprisen og settes trinnvis ut fra økende pris og lønnsomhet.

En rekke fylkeslag i Høyre har før helgens landsmøte uttalt at de krever at partiet sier klarere nei til den foreslåtte grunnrenteskatten på havbruksnæringen.