Åpner drapsetterforskning etter yachtforlis i Italia

Italiensk påtalemyndighet åpner drapsetterforskning etter at en yacht forliste på mandag.

Etterforskningen er ikke rettet mot en enkeltperson, sier Ambrogio Cartosio, som representerer påtalemyndigheten i byen Termini Imerese. Han sier at etterforskningen er på et tidlig stadiet og at alle muligheter blir holdt åpne.

Syv personer mistet livet. Fem av de døde ble funnet i samme rom i båten. Ifølge myndighetene rullet båten over på høyre side. Han forklarer at ofrene ble funnet på venstre side i båten, der de siste lommene med luft var.

Cartosio bekrefter også at det var Hannah Lynch, datteren til teknologigründeren Mike Lynch, som ble funnet i går.

Det var 22 personer om bord. 15 personer ble reddet, inkludert et ett år gammelt barn.