Ap: Åpenbart at Solberg burde og kunne gjort mer for å skaffe seg oversikt

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Rigmor Aasrud, mener Høyre-leder Erna Solberg burde gjort mer for å få oversikt over aksjehandelen til ektemannen.

– Dette er en omfattende og alvorlig sak for Høyre og Erna Solberg. Tidslinjen viser ikke noe nytt, men det synes åpenbart at Solberg burde og kunne gjort mer for å skaffe seg oversikt over mannens aksjehandler. Høyres nestleder erkjente i dag tidlig at listen kunne vært laget raskere, skriver Aasrud i en epost til NTB.

Hun sier videre at det stadig reises nye og alvorlige spørsmål i saken.

– Det er viktig at de alle blir skikkelig besvart, både de fra offentligheten og selvfølgelig de som etter hvert vil komme fra kontrollkomiteen i Stortinget. I komiteen vil vi være opptatt av å få svar på alle relevante spørsmål om habilitet også fra Solbergs statsministerperiode, sier Aasrud.

(NTB)