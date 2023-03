Ap-veteran Berntsen om dårlige målinger: – Vi må se på hele partiledelsen

Tidligere Ap-politiker Thorbjørn Berntsen kommenterte tirsdag Arbeiderpartiets rekordlave målinger.

– Når vi kommer i den situasjonen som vi er i, så må vi jo se på hele ledelsesstrukturen. Når vi er nede i 14 prosent på meningsmålingene, kan vi ikke slå oss til ro med det. Da må det skje endringer, og da mener jeg vi må se på hele partiledelsen, og vurdere om vi ikke trenger en fornyelse av partiledelsen, i alle fall på en del punkter, sier han under Debatten.

– Inkluderer det også Støre?

– Ja, han bør absolutt være med i den vurderingen. Situasjonen er jo den at i den tiden Jonas har vært partileder har meningsmålingene for Ap bare gått nedover. Så er spørsmålet om vi skal gjøre som strutsen, og bare stikke hodet i sanden, eller om vi skal ta tak i dette, og finne ut hva som skal gjøres. Jeg er ikke i tvil om at vi må ha endringer i partiledelsen, sier Ap-veteranen.

Berntsen var i en årrekke stortingsrepresentant, og han var miljøvernminister 1990–1997.

Et halvt år før valget får Arbeiderpartiet 15,5 prosent på siste måling. Det er nå ingen saker velgerne mener Ap er best på.

Høyre alene får 36,9 prosent.