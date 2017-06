Ap-er om Listhaug: «rasistkjerring»

Gjermund Orrego Bjørnhaug (Ap/Arendal) kalte Sylvi Listhaug for en «jævla rasistkjerring» i et Facebook-innlegg. Han angrer ikke. – Noen ganger må man si det som det er, sier han. «Et nytt lavmål», sier Listhaug og anbefaler Ap et kurs i folkeskikk.