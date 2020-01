Ap ber Solberg kutte ferjepriser

Ap vil torsdag fremme et forslag der de krever at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett til våren må komme med ekstrabevilgninger for å få ned prisen på ferjebilletter, skriver NTB. – Takstene må ned, rett og slett, sier Hadia Tajik til NTB.