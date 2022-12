Antonsen: Vil vurdere innholdet i klagen

Sumaya Jirde Ali sendte i dag en klage til påtalemyndigheten om å få opphevet henleggelsen av saken mot Antonsen.

Antonsen advokat Marianne Klausen bekrefter overfor NRK at de har mottatt kopi av klagen.

– Det er Riksadvokaten som tar endelig stilling til henleggelsen i denne saken. Før dette gis Antonsen mulighet til å fremme sitt syn. Sammen med Antonsen vil jeg nå vurdere om innholdet i klagen og begjæringen gjør at det blir nødvendig, skriver Klausen i en epost.

Hun legger til:

– Atle Antonsen har hele tiden vært klar på at det fra hans side aldri har vært snakk om at han har fremsatt hatefulle ytringer. Dette er han fortsatt tydelig på. Han har samtidig vært opptatt av at denne saken ikke skal bli en større belastning for Sumaya Jirde Ali enn det den allerede har vært. Dette er han fortsatt svært opptatt av.