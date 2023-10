Ansatte i Sjøfartsdirektoratet kan eie aksjer i selskaper de fører tilsyn med

Sjøfartsdirektoratet fører tilsyn med oljebransjen. Likevel kan ansatte eie aksjer i oljeselskaper, i motsetning til ansatte i Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet.

Det er nemlig forbud for statsansatte i Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet å eie aksjer i oljeselskaper ettersom de fører tilsyn med oljebransjen.

Det er det ikke i Sjøfartsdirektoratet, selv om forvaltningsorganet står for helse, miljø og sikkerhet for flyttbare innretninger i oljebransjen. Et eksempel på en slik innretning kan være en flyttbar borerigg som flytter fra oljefelt til oljefelt, skriver Stavanger Aftenblad.

Nå vil de imidlertid ta en ny vurdering etter flere mediesaker om habilitet.