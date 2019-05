Anmelder leder i Dyrevernnemnda

Pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås anmelder lederen i Dyrevernnemnda i Rogaland, skriver Nationen. For noen uker siden avslørte NRK og pelsdyrbonden at en rapport fra juni i fjor hadde flere faktafeil, noe også Mattilsynet har innrømmet.