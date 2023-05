Anker Satudarah-avgjørelse

Statsadvokaten anker Oslo tingretts avgjørelse som tillater MC-klubben Satudarah å fortsatt være i Norge.

Det bekrefter statsadvokat Ingelin Hauge til NRK.

MC-klubben måtte i slutten av mars møte i retten, etter at statsadvokaten og politiet ønsket å forby dem.

Politiet mener hovedformålet til klubben er å drive med kriminalitet, ikke motorsykler. Derfor ble den nye loven som åpner for å forby kriminelle sammenslutninger prøvd for retten for første gang.

Oslo tingrett var uenig med statsadvokaten, og kom 16. mai med en kjennelse som tillater Satudarah å fortsatt være i Norge.

Retten mener det ikke er nødvendig med et forbud av MC-klubben for å forebygge alvorlig kriminalitet.

– Vi mener kjennelsen er grundig og tydelig på at det ikke er forholdsmessig å forby Satudarah. Men samtidig er vi ikke overrasket over at det ankes over kjennelsen, påtalemyndigheten gikk høyt ut i media i forkant av saken og når de går på knusende nederlag, så er dette forventet sier Satudarahs advokat Usama Ahmad.