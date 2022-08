Anker oppnevning av bistandsadvokater

Terrorsiktede Zaniar Matapour anker lagmannsrettens oppnevning av bistandsadvokat for 36 ofre etter masseskytingen i Oslo 25. juni til Høyesterett.

Borgarting lagmannsrett omgjorde tingrettens avgjørelser og sa at de fornærmede hadde rett til bistandsadvokater.

I anken skriver advokat Inger Zadig ved Elden advokatfirma, som er forsvarer for Matapour, at de mener lagmannsretten har lagt en svært lav terskel til grunn i denne saken og sammenligner den med at Sian-leder Lars Thorsen ikke fikk oppnevnt bistandsadvokat.

Advokatfirmaet ber om at Høyesterett behandler disse to sakene felles. Advokatfirmaet representerer også Thorsen.