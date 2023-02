Anker ikke våpendommen mot Kristian Valen

– Etter en samlet vurdering av dommen er det besluttet ikke å anke denne, skriver statsadvokat Ane Evang i en epost til NTB.

Kristian Valen ble i slutten av januar dømt til 120 dagers betinget fengsel for ulovlig våpenbesittelse og oppbevaring av narkotiske piller.

Han nektet straffskyld på alle punkter i tiltalen.

I dommen fra Oslo tingrett fredag ble komikeren kjent skyldig i ulovlig våpenbesittelse for ett våpen, og for ulovlig oppbevaring av 499 narkotiske Rivotril-tabletter.

Han ble frifunnet for ulovlig besittelse av ytterligere 48 våpen og våpendeler, og for over 300 valiumtabletter, men får likevel inndratt totalt fem våpen, en politibatong og Rivotril-tablettene.

Heller ikke Valen vil anke dommen. – Han har etter en helhetsvurdering likevel kommet til at siden han nå slipper fengsel, så vil han ikke anke dommen, sier Valens forsvarer, Bernt Heiberg.

(NTB)