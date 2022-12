Ankedomstol avviser Trumps forsøk på å forsinke gransking

I USA har en ankedomstol avvist tidligere president Donald Trumps forsøk på å hindre justisdepartementet i å granske store mengder dokumenter som han tok med seg da han flyttet fra Det hvite hus.

Dokumentene som ble beslaglagt i en FBI-razzia på Trumps eiendom Mar-a-Lago, er statlig eiendom og skulle vært plassert i statens arkivsystem. Beslaget inkluderer rundt 100 hemmeligstemplede og topphemmelige dokumenter.

De tre dommerne i ankedomstolen, som alle er utnevnt av republikanske presidenter, slår fast at det ikke var noe ulovlig ved FBIs ransaking og beslag. De avviste også Trumps påstand om at ransakingen og beslaget krenket hans rettigheter, og at han som tidligere president hadde rett til spesialbehandling. (AFP-NRK)