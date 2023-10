Angrep mot moské på Vestbredden

To palestinere skal være drept et i israelske angrep mot flyktningleiren Jenin på Vestbredden. Flere er også såret, opplyser palestinsk Røde halvmåne, ifølge Reuters.

Israel bekrefter at de har utført et flyangrep en moské i Jenin, og hevder at angrepet var rettet mot et et underjordisk tunnelanlegg, som ble brukt som kommandosenter for terrorister, skriver AFP.

De betegner de drepte i angrepet som terroroperatører.

Den israelske hæren har fra før varslet at de umiddelbart skal trappe opp angrepene i Gaza for å øke presset på Hamas.