Andrew Tate pågrepet i Romania

Tate ble pågrepet i Romania, basert på en britisk arrestordre, sier talspersonen hans.

– Brødrene Andrew og Tristan Tate ble pågrepet i 24 timer og fikk overlevert en europeisk arrestordre utstedt av britisk myndigheter. Siktelsen, som går tilbake til 2012-2015, inkluderer påstander om seksuell aggresjon, sier Tates PR-kontakt i en uttalelse tirsdag.

En ankedomstol i Romanias hovedstad Bucuresti skal komme med en kjennelse torsdag, opplyser PR-kontakten.

De to brødrene ble i juni i fjor tiltalt for menneskesmugling, voldtekt og for å ha inngått et kriminelt forbund for å utnytte kvinner seksuelt. De avviser anklagene.

(NTB)