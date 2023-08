Andrew Tate løslatt fra husarrest

En rumensk domstol har besluttet å løslate influenseren Andrew Tate fra husarrest i påvente av rettssaken mot ham for blant annet voldtekt og menneskesmugling, ifølge Reuters.

Tate – en selvskreven kvinnehater med stor tilstedeværelse på nettet – har også blitt tiltalt for voldtekt og dannelse av en kriminell gruppe for å utnytte kvinner seksuelt.

Retten slo fast at de tiltaltes husarrest erstattes med det forebyggende tiltaket av rettslig kontroll, i en periode på 60 dager, fra 4. august 2023 til 2. oktober 2023.

Tate, broren hans og to medskyldige må melde fra til politiet og har ikke lov til å forlate Bucuresti-regionen uten forhåndsgodkjenning. Tate-brødrene har heller ikke lov til å møte de to rumenske kvinnene som også er tiltalt i saken.

– Vi vil gjerne påpeke vår oppriktige takknemlighet til det rumenske rettssystemet for deres rettferdige behandling, sa en talsperson for Tate-brødrene i en uttalelse etter kjennelsen.

– Dette positive resultatet gir oss tillit til at mer gunstig utvikling er i horisonten, la han til.

Alle de fire siktede ble varetektsfengslet sent i fjor og deretter satt i husarrest i slutten av mars. De har gjentatte ganger utfordret husarrestordren. En prøvedato er ennå ikke satt.

Aktor hevder at de to brødrene og de to kvinnene opprettet en kriminell organisasjon og utnyttet flere ofre seksuelt «gjennom fysisk vold og psykisk tvang». Ofrene ble angivelig tvunget til å delta i pornografiske handlinger med sikte på å produsere og spre slikt materiale via sosiale medieplattformer.