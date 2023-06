Andrew Tate er tiltalt for voldtekt og menneskehandel

Rumenske påtalemyndigheter stiller Andrew Tate for retten. Den kontroversielle internett-personligheten er nå tiltalt for menneskehandel og voldtekt, ifølge Reuters.

I tillegg til Tate er hans bror, Tristan, og to rumenske kvinner tiltalt for å ha dannet et kriminell gruppe med hensikt i å utnytte kvinner seksuelt.

Tate-brødrene og de to kvinnene har vært i husarrest i påvente av rettssaken. Alle fire avviser anklagene.

Tate sier at påtalemyndigheten i Romania ikke har noen beviser mot ham. Selv hevder han at saken er et forsøk på å kneble ham og en konspirasjon.

Ifølge rumensk politi har de identifisert syv ofre i overgrepssaken.